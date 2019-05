Berlin. Zum ersten Mal überhaupt steigt der 1. FC Union Berlin in die Fußball-Bundesliga auf. Ein emotionaler Moment für alle Beteiligten, auch für Dirk Zingler. Doch den Moment des Aufstiegs verpasste der Union-Präsident.

Für den 1. FC Union Berlin wird der 27. Mai 2019 unvergessen bleiben. An diesem Tag, einem Montagabend, stieg der Hauptstadtverein zum ersten Mal in die Fußball-Bundesliga auf. Nach einem 2:2 beim VfB Stuttgart im Hinspiel reichte dem Tabellendritten der 2. Bundesliga ein 0:0 an der heimischen Alten Försterei. Die Fans stürmten den Platz, die Spieler lagen sich in den Amen. Und Präsident Dirk Zingler? Der befand sich zum Zeitpunkt des Abpfiffs auf der Toilette.

In einem Interview mit dem TV-Sender "Eurosport" berichtete Zingler, wie er den historischen Moment des Aufstiegs erlebt hatte: "Da war ich mit meiner Frau weg, sie auf der Damentoilette und ich auf der Herrentoilette." Als den beiden bewusst geworden war, dass Union Berlin aufgestiegen war, klatschte sich das Ehepaar – nach dem Händewaschen – vor den Toiletten ab.

"Es ist surreal, ich fasse es gar nicht. Ich gehe seit 40 Jahren zu diesem Verein, seit 40 Jahren. Und ich habe auf dieses eine Spiel gewartet", sagte Zingler zum Aufstieg. Die Berliner sind der 56. Club, der in der Bundesliga antritt.