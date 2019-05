Hannover. Bundesliga-Absteiger Hannover 96 will offenbar mit Trainer Mirko Slomka den sofortigen Wiederaufstieg angehen.

Mirko Slomka wird nach Informationen des «Sportbuzzers» neuer Trainer des Bundesliga-Absteigers Hannover 96. Eine Bestätigung des Vereins gab es dafür am Montagabend noch nicht. Dem Bericht zufolge hat sich der 51-Jährige bei der Suche nach einem Nachfolger für Thomas Doll gegen die beiden anderen Kandidaten Markus Anfang und Kenan Kocak durchgesetzt. Der in Hannover lebende Slomka trainierte die 96er bereits von 2010 bis 2013 und führte den Fußball-Verein in den Jahren 2011 und 2012 jeweils in die Europa League. Zuletzt arbeitete der ehemalige Coach des FC Schalke 04 und Hamburger SV für den Karlsruher SC.