Hannover. Nach dem Bundesliga-Abstieg will sich Hannover 96 neu ausrichten und stellt ein bekanntes Gesicht als Trainer vor.

Mirko Slomka kehrt an seine alte Wirkungsstätte zurück: Der Trainer heuert zur kommenden Saison beim Bundesliga-Absteiger Hannover 96 an, das teilte der Verein am Dienstagmorgen mit. "In verschiedenen umfassenden Gesprächen wurde die Philosophie festgelegt, die Hannover 96 künftig verfolgen möchte", heißt es in der Mitteilung von Hannover 96.

2011 und 2012 führte Slomka den Verein jeweils in die Europa League. Insgesamt arbeitete der frühere Coach des FC Schalke 04, des Hamburger SV und des Karlsruher SC schon einmal von Januar 2010 bis Dezember 2013 als Cheftrainer seines Herzensvereins. Davor war er in zwei weiteren Etappen insgesamt 13 Jahre als Jugend- und Co-Trainer für die "Roten" tätig.



Den bisher vakanten Sportdirektoren-Posten übernimmt Ex-Nationalspieler Jan Schlaudraff. Der 35-Jährige war unter Slomka bereits Spieler in Hannover.

Schlaudraff bestätigt.

Schlaudraff wurde bereits im April als Assistent der Sportlichen Leitung eingestellt und führte nach der Trennung von Manager Horst Heldt auch das Tagesgeschäft. Jetzt soll er nach dem Willen von Kind endgültig zum Verantwortlichen für diesen Bereich befördert werden.

Nur drei Wochen vor dem Trainingsauftakt am 17. Juni müssen Slomka und Schlaudraff bei den 96ern eine komplett neue Mannschaft für die 2. Fußball-Bundesliga aufbauen. Bislang hat der Verein nur einen neuen Spieler präsentiert: den 19 Jahre alten Justin Neiß aus der eigenen Jugend. Auf der anderen Seite wollen sich die Niedersachsen nach dem Verkauf von Ihlas Bebou (1899 Hoffenheim) und Niklas Füllkrug (Werder Bremen) noch von weiteren Spielern wie den Brasilianern Jonathas und Walace sowie Genki Haraguchi trennen.