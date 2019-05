Nach Double-Gewinn der Bayern: Gebt Kovac die Zeit!

Berlin. Niko Kovac hat in seinem ersten Jahr beim FC Bayern München gleich geliefert. Vor einer Woche gewann er die Meisterschaft, am Samstag holte er in Berlin den DFB-Pokal und damit das Double. Die FCB-Bosse Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge täten gut daran, mit dem 47-Jährigen längerfristig zusammenzuarbeiten. Ein Kommentar.

Auf nationaler Ebene haben die Münchner in dieser Saison alles gewonnen, was es zu gewinnen gab. Das war im Herbst nicht unbedingt zu erwarten. Denn die Starmannschaft hatte zwischenzeitlich neun Punkte Rückstand auf den damaligen Spitzenreiter Borussia Dortmund. Und auch im Pokal blieb die in der Chefetage gern gesehene Bayern-Dominanz aus. So setzten sich die Münchner in den ersten beiden Runden gegen die Regionallisten SV Drochtersen/Assel und SV Rödinghausen mit jeweils nur einem Tor Unterschied durch. Trotz aller kritischen Töne arbeitete Kovac akribisch weiter und führte die Bayern dorthin, wo sie ihrem Anspruch nach auch hingehören: an die nationale Spitze.

Internationaler Anspruch als Verhängnis?

Aber warum muss Kovac um seinen Job bangen? Wie man in dieser Saison gelernt hat, schützt Erfolg nicht vor einem Rauswurf. Hinzu kommt, dass auch Felix Magath nach zweimaligem Doublegewinn 2006 in München seinen Hut nehmen musste. Was Kovac schließlich zum Verhängnis werden könnte, ist der fehlende Erfolg in der Champions League. Dort war bereits im Achtelfinale Schluss, zu wenig für den eigenen Anspruch.

Damit die Bayern wieder einen internationalen Titel holen können, sollten die Club-Bosse Kovac Zeit geben, zumal sich der Rekordmeister im Umbruch befindet. Er hat die Qualität, in den nächsten Jahren eine Mannschaft zu formen, die auch international mithalten kann. Das merken auch die Fans, die ihren Trainer sowohl vor als auch nach dem Spiel mit Sprechchören demonstrativ feierten und damit stützten.