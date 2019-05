Berlin. Als Nico Kovac den Journalisten nach dem 3:0-Sieg im 76. DFB-Pokalfinale im Berliner Olympiastadion über RB Leipzig Rede und Antwort stehen musste, schaute der 47-jährige Trainer des FC Bayern München immer wieder nach links. „Die Tür ist offen. Ich weiß nicht, ob vielleicht noch jemand hineinstürzt“, sagte Kovac, der als erster Trainer nach Felix Magath 2006 den DFB-Pokaltitel verteidigte.

Vor einem Jahr crashte eine mit Getränken bewaffnete Jubelpolonaise, bestehend aus Frankfurter Spielern, die Pressekonferenz. Die Eintracht hatte die Münchner zuvor mit 3:1 im Endspiel bezwungen. Die Hessen feierten den Sieg über den Favoriten sehr emotional. „Mit der Eintracht waren wir im letzten Jahr der Underdog, der den FC Bayern besiegt hat. Das war eine Sensation“, sagte Kovac, der sich einen zweiten Blick zur Tür nicht verkneifen konnte. Aber außer Journalisten, die zwischen Presseraum und Mixed-Zone pendelten, kam niemand. „Die Jungs freuen sich auch. Aber vielleicht nicht so, wie es die Eintracht letztes Jahr getan hat. Die Vielzahl der Titel gibt das vielleicht gar nicht mehr her. Aber in der Kabine ist es feucht-fröhlich. Da ist alles gut gelaunt“, versicherte der Bayern-Coach, der während des Spiels eine Steigerung seiner Mannschaft sah.

Bayern steigert sich

Denn zu Beginn setzten die Leipziger bei ihrer Finalpremiere die Münchner ordentlich unter Druck. Das Team von RB-Trainer Ralf Rangnick lief die Defensive der Bayern geschickt früh an und zwang Mats Hummels und Niklas Süle oft zu langen Bällen. „Im Laufe der Zeit ist es immer besser geworden. Wir konnten es lösen und das hohe Anlaufen der Leipziger überspielen“, sagte Kovac, der sich in der Folge über drei sehenswerte Tore von Robert Lewandowski (29./85.) und Kingsley Coman (78.) freute.

Kovac’ Stimme war nach dem Triumph aber angeschlagen. Denn nach der Siegerehrung feierte die Mannschaft vor der Kurve. Die Fans orderten ihren Trainer lautstark zu sich. Kovac schnappte sich das Megafon, um sich bei ihnen für die Unterstützung in der schwierigen Phase im Oktober und November zu bedanken. „Wir haben es gemeinsam geschafft, aus diesem Tal herauszukommen. Das geht nur, wenn man eine Symbiose zwischen Fans und Mannschaft bildet“, sagte Kovac.

Rangnick enttäuscht

Sein Trainerkollege Rangnick ärgerte sich über die Chancenverwertung seiner Mannschaft. „Wir hätten nicht verlieren brauchen. Du musst deine Chancen nutzen. Wenn du fünf Großchancen gegen Bayern hast und kein Tor machst, dann wird es schwierig, das Spiel zu gewinnen.“ Die Enttäuschung saß tief nach seinem letzten Spiel als RB-Trainer.

In der Tat ließ Leipzig einige Möglichkeiten liegen: In der ersten Halbzeit vergab Yussuf Poulsen nach einem Eckball per Kopf (11.). Direkt nach Wiederbeginn hatte Emil Forsberg den Ausgleich auf dem Fuß (48.). Genau wie Timo Werner, dessen Schuss Süle kurz vor der Torlinie noch klärte (57.). Leipzig fehlte in seinen beiden Drangphasen die nötige Cleverness und Entschlossenheit im Torabschluss. „Wenn du die dann nicht machst, wird es schwierig, in so einem Spiel mindestens den Ausgleich zu machen. Das war drin in der Phase“, sagte Rangnick, der in der Schlussphase noch auf 3-5-2 umstellte. „Das würde ich im Rückblick vielleicht nicht mehr machen. Aber wir hatten uns vorgenommen, in den letzten 20 Minuten alles zu riskieren. Das ist heute nicht aufgegangen.“

Bayern cleverer

Im Gegensatz zu Leipzig nutzte Bayern seine Chance eiskalt aus und spielte damit die Erfahrung aus etlichen Finalspielen aus. Für RB war es das erste Endspiel der noch jungen Vereinsgeschichte. Daraus können die Sachsen nur lernen, was sie vermutlich auch tun werden.