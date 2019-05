Berlin. Der FC Bayern München hat zum 19. Mal den DFB-Pokal gewonnen. Die Mannschaft von Trainer Niko Kovac besiegte RB Leipzig bei seiner Finalpremiere vor 74.322 Zuschauern im ausverkauften Berliner Olympiastadion mit 3:0. Damit holte der Rekordmeister nach 2016 wieder das Double, das zwölfte insgesamt.

Kovac gelang damit die Titelverteidigung, was zuletzt Felix Magath mit den Münchnern 2006 schaffte. Für den FCB-Trainer war es bereits das dritte Finale in seiner noch jungen Trainerkarriere. 2017 verlor der 47-Jährige mit Eintracht Frankfurt 1:2 gegen Borussia Dortmund. Im Vorjahr gewann Kovac mit den Hessen 3:1 gegen seinen heutigen Arbeitgeber. Zudem stand der FCB-Coach zum dritten Mal nacheinander in einem Endspiel in Berlin. Zuletzt schaffte Trainer-Legende Otto Rehhagel dieses Kunststück von 1989 bis 1991 mit dem SV Werder Bremen.

RB Leipzig - Bayern München RB Leipzig - Bayern München 0:3 (0:1) Tore: 0:1 Lewandowski (29., Kopfball, Alaba), 0:2 Coman (78., Linksschuss, Kimmich), 0:3 Lewandowksi (85., Linksschuss). Leipzig: Gulacsi - Klostermann, Konaté (81. Haidara), Orban (70. Upamecano), Halstenberg - Adams (65. Laimer), Kampl - Sabitzer, Forsberg - Poulsen, Werner. Trainer: Rangnick. Bayern: Neuer - Kimmich, Süle, Hummels, Alaba - Martinez (65. Tolisso), Thiago - Gnabry (73. Robben), Müller, Coman (87. Ribéry) - Lewandowski. Trainer: Kovac. Gelb: 82. Upamecano/ 86. Lewandowski. Zuschauer: 74.322 (ausverkauft). Schiedsrichter: Der 37-jährige Tobias Stieler aus Offenbach feierte seine DFB-Pokalfinale-Premiere. Und das sehr souverän.

Zu Beginn der Partie zogen die Bayern ihr Kurzpassspiel auf, um sich nach vorne zu kombinieren. Das gelang den Münchnern in der Anfangsviertelstunde einmal, als Serge Gnabry von der rechten Seite in den Strafraum zog und aufs Tor von RB-Keeper Péter Gulacsi schoss. Doch der Ball ging rechts daneben (3.). Ansonsten agierte Gnabry in der Anfangsphase vorwiegend auf dem linken Flügel. Sein Pendant Kingsley Coman stürmte auf der rechten Seite. Später tauschten die beiden Flügelspieler die Seiten.

Neuer sofort hellwach

Die erste große Möglichkeit hatte RB. Einen Eckball von Emil Forsberg köpfte Yussuf Poulsen aus fünf Metern aufs Tor von Manuel Neuer. Der deutsche Nationaltorhüter reagierte bei seinem Comeback mit einem glänzenden Reflex und lenkte die Kugel an die Latte, von wo aus sie wieder ins Feld sprang. Niklas Süle bannte die Gefahr schließlich mit einem Befreiungsschlag (11.).

Die Münchner kamen nicht so recht ins Spiel. Leipzig lief den Rekordmeister immer wieder früh und geschickt an, sodass sich die Innenverteidiger Süle und Mats Hummels immer wieder mit langen Bällen behelfen mussten. Die Elf von RB-Trainer Ralf Rangnick war giftiger in den Zweikämpfen und oft einen Schritt schneller als die Münchner, die die eine oder andere brenzlige Szene nur noch per Grätschte klären konnten. Das Konzept der Leipziger – nach Balleroberung schnell in die Tiefe zu spielen – ging bis dahin auf. Allerdings haperte es an der Präzision beim letzten Pass.



Lewandowski eiskalt

Nach gut 25 Minuten ließ der Druck der Leipziger etwas nach. Die Münchner gewannen die Zweikämpfe im Mittelfeld, wo Javi Martinez auf der linken Seite Coman anspielte. Der Franzose spielte zum aufgerückten Linksverteidiger David Alaba, der bis zur Grundlinie durchlief, nach innen flankte und den Kopf von Robert Lewandowski fand. Der Torschützenkönig der Bundesliga lief ein paar Schritte zurück und köpfte den Ball ins linke Eck und ließ Gulacsi damit keine Chance – 1:0 für die Bayern (29.).

Der Führungstreffer gab den Münchner Sicherheit bei Ballbesitz. Hingegen zeigte das 0:1 Wirkung bei den Leipzigern, die offensiv bis zur Pause gar nicht mehr stattfanden. Im Gegensatz zu den Bayern: Erst rettete Ibrahima Konaté gegen den zuvor im Abseits stehenden Coman spektakulär per Kopf (42.). Dann verpassten Lewandowski (44.) und Hummels (45.) das zweite Tor, über das sich RB bis zur Pause nicht hätte beschweren dürfen.



Forsberg hat Ausgleich auf dem Fuß

Rangnick fand anscheinend die richtigen Worte in der Kabine. Direkt nach Wiederanpfiff schickte Konaté Forsberg auf die Reise. Der Schwede lief alleine auf Neuer zu. Obwohl sich der Spielgestalter den Ball etwas zu weit vorgelegt hatte, kam er zum Abschluss. Doch Neuer parierte zum zweiten Mal in diesem Finale glänzend, sodass der Ball rechts am Tor vorbei kullerte (48.).

Chancen im Minutentakt

Leipzig spielte in den ersten Minuten der zweiten Hälfte deutlich besser als noch vor der Pause. Jedoch münzte Rasenballsport die leichte Druckphase in nichts Zählbares um. Auf der anderen Seite kamen die Bayern dann auch schon wieder gefährlich vors Tor. Eine Alaba-Hereingabe verpasste Lewandowski, Gulacsi hielt Gnabrys Schuss vom zweiten Pfosten gerade noch so (55.). Eine Minute später war Lewandowskis Schuss aus acht Metern zu schwach (56.).

Wiederum vor dem Bayern-Tor klärte Süle einen Schuss von Timo Werner kurz vor der Torlinie (57.). Auch der aufgerückte Hummels mit einem Distanzschuss und Thiago per Kopf trafen etwas später nicht ins Tor (62.). Es entwickelte sich eine attraktive und chancenreiche Partie, in der sich beide Teams in der zweiten Halbzeit mit offenem Visier bekämpften.

Robbens letzter Auftritt



Richtig laut wurde es im Olympiastadion, als Kovac Arjen Robben in der 70. Minute für Gnabry ins Spiel brachte. Für den Niederländer war es der letzte Auftritt im FCB-Dress. Doch nicht Robben, sondern Coman entschied die Partie in der 78. Minute mit dem 2:0. Der Franzose ließ die komplette Leipziger Defensive nach einer missglückten Flanke von Joshua Kimmich mit seiner Technik und Geschwindigkeit als aussehen. Nach perfekter Ballannahme schlug er einen Haken und versenkte den Ball aus fünf Metern im rechten Eck.

Noch einmal Robbery

Die Bayern-Fans forderten nach dem 2:0 lautstark den auf der Bank sitzenden Franck Ribéry. Und Kovac tat ihnen und dem Franzosen den Gefallen. Nach dem 3:0 durch Lewandowski (85.) betrat Ribéry in der 87. Spielminute das Feld, für den es das achte Pokalendspiel war – Rekord. Und fast hätte Robben – nicht Ribéry – noch getroffen. Jedoch vergab der Niederländer in der 90. Minute aus kurzer Distanz, sodass es beim verdienten 3:0 blieb.