Berlin. Im DFB-Pokalfinale stehen sich Bayern München und RB Leipzig gegenüber. Das Endspiel wird im Free-TV zu sehen sein.

Nach dem Ende der Bundesliga-Saison steht eine Woche später das DFB-Pokalfinale auf dem Programm. Im Berliner Olympiastadion stehen sich am Samstag, 25. Mai, der Meister Bayern München und RB Leipzig gegenüber. Während es für die Bayern der 19. Pokalsieg wäre, könnte RB Leipzig den allerersten Titel der gesamten Vereinsgeschichte feiern. Erst vor zwei Wochen standen sich beide Teams in der Bundesliga gegenüber. In Leipzig endete die Partie torlos. Das wird in Berlin definitiv nicht passieren, denn es wird einen Sieger geben – spätestens im Elfmeterschießen.

Wann und wo wird das DFB-Pokalfinale 2019 ausgetragen?

Das Endspiel der DFB-Pokal-Saison 2018/19 ist für Sonnabend, 25. Mai 2019, angesetzt und soll um 20 Uhr angepfiffen werden. Ausgetragen wird das Finale im Berliner Olympiastadion, wo seit der Saison 1984/85 alle Finalspiele stattfinden. Die historische Arena bietet Platz für etwa 75.000 Zuschauer.

Das DFB-Pokalfinale 2019 im Free-TV und Livestream

Das Pokalfinale RB Leipzig gegen den FC Bayern München wird live im Ersten übertragen. Bereits ab 19 Uhr stimmt die ARD am Samstagabend (25. Mai) mit der Vorberichterstattung, Beiträgen und Interviews auf das Pokalduell ein. Im Studio moderiert Gerhard Delling. Ab 20 Uhr wird die Partie dann live aus Berlin übertragen. Neben der TV-Übertragung des Pokalspiels bietet die ARD auch einen Livestream auf sportschau.de an mit der die Partie auf mobilen Endgeräten wie Smartphones, Tablets oder Laptops verfolgt werden kann.

Übertragung des Finales Leipzig gegen Bayern München auf Sky

Die Partie kann auch über den Pay-TV-Sender Sky verfolgt werden: Sky startet mit seiner Sendung rund um das DFB-Pokalfinale 2019 zwischen RB Leipzig und dem FCB um 19 Uhr. Darüber hinaus haben alle Sky-Kunden, die es am Sonnabend nicht vor den heimischen Fernseher schaffen, die Möglichkeit, die Partie im Livestream mit der App SkyGo anzusehen.

Das sind die Pokalsieger der letzten fünf Jahre

2017/18: Eintracht Frankfurt

2016/17: Borussia Dortmund

2015/16: FC Bayern München

2014/15: VfL Wolfsburg

2013/14: FC Bayern München









