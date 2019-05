Hamburg. Der Hamburger SV wollte den direkten Wiederaufstieg in die Fußball-Bundesliga, doch am Ende steht eine Saison zum Vergessen – eine Analyse.

Das 1:4 beim Aufsteiger SC Paderborn am 12. Mai war der finale von vielen Tiefpunkten für den Hamburger SV in der Saison 2018/19. Die erneute Klatsche bedeutete den Nicht-Aufstieg, das vor der Spielzeit klar definierte Ziel einer Rückkehr ins Oberhaus war endgültig verpasst. Nach der Niederlage stellten sich die enttäuschten Spieler den ebenso enttäuschten mitgereisten Fans:

Der Trainer hatte vor der Partie ein selbstbewusstes Spiel, die Mannschaft ein dominantes Auftreten und der gesamte Verein eine angemessene Trotzreaktion nach dem Abstieg im Vorjahr versprochen. Das Ergebnis? Mehr als ernüchternd. Vollkommen verdient schrammte der HSV letztlich am Aufstieg vorbei. Nun wird – in guter Tradition – alles hinterfragt. Doch wie konnte es zu dieser enttäuschenden Saison kommen?



Die Saison

Die 34 Spiele in der Zweitklassigkeit sollten für den HSV nur eine kurze Etappe auf dem Heimweg in die vertrauten vier Wände namens Bundesliga darstellen. Entsprechend euphorisch sah man vergangenem Sommer dem Saisonstart in der 2. Bundesliga gegen Holstein Kiel entgegen. Doch schon das erste Spiel (0:3) wurde sinnbildlich für die restliche Serie:

Zwar beendete der HSV die erste Saisonhälfte auf Platz eins, souverän trat der ehemalige Bundesliga-Dino jedoch in der Hinserie zu keiner Zeit auf. Zwei 3:0-Erfolge feierten die Rothosen – gegen den SV Sandhausen und Arminia Bielefeld. Die Ergebnisse täuschen jedoch darüber hinweg, wie viel Glück der HSV auch in diesen beiden Spielen hatte, wie ein detaillierter Blick auf die Statistiken zeigt:



SV Sandhausen – Hamburger SV 0:3 (0:1)

Torschüsse: 12:7

Hamburger SV – Arminia Bielefeld 3:0 (1:0)

Torschüsse: 10:17

Es sollten die einzigen Auftritte bleiben, in denen der so hoch gehandelte HSV mit mehr als zwei Toren Unterschied gewann. In der Rückrunde siegten die Hamburger gar nur zwei Mal: am Millerntor und beim Saisonabschluss gegen den MSV Duisburg (3:0). Für die Fans dürfte der Derby-Erfolg nur ein kleiner Trost gewesen sein:

Nach dem 4:0 folgte schnell die Ernüchterung, es sollte der vorerst letzte Rückrundensieg bis zum 34. Spieltag bleiben. Der Absturz auf Platz vier, nach nur 19 Punkten in 16 Spielen, war die logische Konsequenz. Der Traum der sofortigen Bundesliga-Rückkehr musste in Augen vieler Anhänger aufgrund der Kombination aus Arroganz und Leichtsinn begraben werden.



Die Trainer

Zwei Trainer, die unterschiedlicher kaum sein können, begleiteten den HSV in der Spielzeit 18/19 an der Seitenlinie: Christian Titz und Hannes Wolf. Genau zehn Spiele coachte der 48-jährige Titz den Absteiger. Nach einem 0:0 zu Hause gegen den VfL Bochum am 21. Oktober musste Titz gehen. Zu diesem Zeitpunkt standen die Hanseaten auf Platz fünf, zwei Punkte hinter Spitzenreiter Köln:



Falls Sie an dieser Stelle keine Grafik sehen, klicken Sie bitte hier



Titz wurde vorgeworfen, nicht von seinem extrem offensiv ausgelegten System abzuweichen. So nahm zum Beispiel Keeper Julian Pollersbeck fast schon die Position eines Liberos ein, hohe Bälle waren verboten. Das Problem: Die Innenverteidiger Rick van Drongelen und David Bates besaßen nicht die technischen Mittel, den Spielaufbau kontrolliert zu eröffnen. Nicht selten kam es so zu brenzligen Situationen in der Defensive. Allerdings trat der HSV mit dem Titz-System so auf, wie man es vom Absteiger erwartet hatte: selbstbewusst. Das Umfeld reagierte mit Verwunderung auf den Rauswurf:

Ganz anders nahm sich Nachfolger Wolf der Aufgabe an. Der 38-Jährige ließ ein sicheres 4-1-4-1 spielen und passte das System seinem Spielermaterial an. Hohe Bälle waren erlaubt – mehr Sicherheit und Stabilität sollten her. Er startete mit sieben Spielen ohne Niederlage, Platz eins schien gesichert. Als sich der Erfolg peu a peu verabschiedete, wich Wolf von seinem System ab. Spätestens hier verlor er offensichtlich das Vertrauen seiner Spieler – und des Vereins. Auch er wird den Hamburger SV im Sommer nach kurzem Gastspiel wieder verlassen, wie mittlerweile feststeht.



Die Verantwortlichen

Wieso der HSV in den Augen des neutralen Fußball-Fans nicht selten als Lachnummer tituliert wird? Der sportliche Absturz der vergangenen zehn Jahre ist sicherlich ein Grund, die hierzu konträr laufenden Ambitionen passen ins Bild. Der Fisch stinkt vom Kopf her, was Bernd Hoffmann in einer wirren Pressekonferenz zum Ende der Saison nochmal eindrucksvoll unterstrich:

Den verpassten Aufstieg als "überflüssigsten Nicht-Aufstieg der Fußballgeschichte" zu bezeichnen, zeigt die schier unendlich anmutende Arroganz des Vereins. Auch Sportdirektor Ralf Becker, der unter der Saison eigentlich kaum für Furore gesorgt hatte, griff vor dem letzten Saisonspiel gegen den MSV Duisburg noch einmal Tief in die "HSV-Fremdschäm-Tasche" und sorgte mit einem Zitat gegenüber der "Bild"-Zeitung für kollektives Kopfschütteln:



Ich habe Hannes (Wolf, Anm. d. Red.) nach dem 0:3 gegen Ingolstadt gesagt, dass es für ihn hier im Sommer vielleicht nicht weitergehen wird. Ralf Becker

Die Aussagen von Hoffmann und Becker waren der unrühmliche Tiefpunkt einer Saison, die keine Sieger beim HSV hervorgebracht hat. Das Duo sowie die gesamte sportliche Leitung sind für den Nicht-Aufstieg verantwortlich. Sie haben den Kader zusammengestellt und die Trainer verpflichtet.

Die Spieler



Die Routiniers: Lews Holtby, Pierre-Michel Lasogga, Aaron Hunt, Gotoku Sakai – diese Spieler waren maßgeblich für den Bundesliga-Abstieg mitverantwortlich. Um diese vier Routiniers sollte ein Neuanfang gestaltet werden, dieses Quartett sollte die "jungen Wilden" an die Hand nehmen. Die Realität war ernüchternd. Hunt und Lasogga überzeugten noch am ehesten, vorausgesetzt sie waren fit. Sakai war ein permanenter Risikofaktor in der Defensive und Holtbys Saison zum Vergessen gipfelte in seiner Suspendierung, als er nicht mit zum Spiel nach Köln reisen wollte.

Die Neuzugänge: Der mit Abstand beste Transfer des HSV war die Leihe von Orel Mangala. Der defensive Mittelfeldspieler des VfB Stuttgart zog die Fäden im Zentrum. Ballsicher, zweikampfstark mit Blick für den "tödlichen" Pass. Dahinter konnte nur Khaled Narey (kam von Greuther Fürth) phasenweise in der Offensive überzeugen. Hee-chan Hwang, Léo Lacroix, David Bates, Manuel Wintzheimer spielten unter ferner liefen. Berkay Özcan kam in der Winterpause und zeigte zuweilen gute Ansätze.

Die Talente: Große Hoffnung setzte man in das Eigengewächs Jann-Fiete Arp. Die 2. Bundesliga sei perfekt für den 19 Jahre alten Stürmer, hieß es aus dem Umfeld. Doch beweisen konnte der Youngster diese These nicht. Nur ein Spiel über 90 Minuten absolvierte Arp (gegen den MSV Duisburg), insgesamt 506 Minuten stand der Mittelstürmer in 17 Spielen auf dem Platz. Josha Vagnoman und Vasilje Janjicic – ebenfalls aus der eigenen Jugend – wurden ihrer Rolle als Hoffnungsträger nicht gerecht.

Die Zukunft



Der Hamburger SV muss ein zweites Jahr um die Rückkehr in die Bundesliga kämpfen. Allerdings ist fraglich, ob der Verein die richtigen Schlüsse aus der verkorksten Saison 2018/19 ziehen wird. So oder so: Das Ziel, 2020 aufzusteigen, wurde nur wenige Stunden nach dem 1:4 gegen Paderborn prominent verkündet:

Für eine erfolgreichere Saison wird wieder einmal ein Umbruch erforderlich sein. Dass Trainer Wolf gehen muss, überrascht wohl niemanden. Darüber hinaus verlassen verdiente Spieler wie Lasogga und Holtby den Verein, die Leihspieler Lacroix, Mangala und Hwang kehren voraussichtlich zu ihren Vereinen zurück.

Der chronisch finanziell angeschlagene HSV muss ohnehin Spieler verkaufen nach dem gescheiterten Aufstieg. Begehrlichkeiten weckt vor allem Linksverteidiger Douglas Santos, der mit seinen Leistungen ein Kandidat für die Bundesliga ist und nach dem Duisburg-Spiel seinen Abschied bekannt gab. Bayer Leverkusen soll großes Interesse am Brasilianer haben.

Neben den Leih-Rückkehrern Bobby Wood (Hannover 96), Christoph Moritz (SV Darmstadt 98), Matti Steinmann (Vendsyssel FF/DEN) und Finn Porath (SpVgg Unterhaching) stehen bereits drei Neuzugänge fest: David Kinsombi (Holstein Kiel), Jeremy Dudziak (FC St.Pauli) und Jan Gyamerah (VfL Bochum).



Chapeau, HSV! Das Trio kennt sich bestens in der 2. Bundesliga aus, kostet kaum Ablöse (Kinsombi für 3 Millionen Euro), ist jung und treibt die Verjüngung des Kaders aktiv voran.

Egal wie gut der Kader aufgestellt sein wird, solange sich die Spitze des Vereins einem Neuanfang entzieht, wird sich der HSV weiterhin selbst im Wege stehen – und auch ein Aufstieg 2020 könnte in weite Ferne rücken.

Hamburger SV Der Kader zur Saison 2019/20 (Stand 20. Mai) Torhüter: Julian Pollersbeck, Tom Mickel, Morten Behrens. Abwehr: Kyriakos Papadopoulos, Gideon Jung, David Bates, Stephan Ambrosius, Tobias Knost, Patric Pfeiffer, Douglas Santos, Josha Vagnoman, Gotoku Sakai, Jan Gyamerah (VfL Bochum), Jeremy Dudziak (FC St. Pauli). Mittelfeld: Vasilije Janjicic, Jonas David, Berkay Özcan, Aaron Hunt, Arianit Ferati, Moritz-Broni Kwarteng, Matti Steinmann (Leih-Ende), Christoph Moritz (Leih-Ende). Sturm: Tatsuya Ito, Bakery Jatta, Jairo Samperio, Aaron Opoku, Khaled Narey, Manuel Wintzheimer, Finn Porath (Leih-Ende), Bobby Wood (Leih-Ende). Neuzugänge kursiv