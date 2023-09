Bilanz

Die Fußball-Nationalmannschaft bestreitet am Dienstag (21.00 Uhr/ARD) in Dortmund gegen den WM-Finalisten Frankreich ihr 1004. Länderspiel. In der Bilanz stehen 578 Siege, 208 Unentschieden und 217 Niederlagen. Das Torverhältnis lautet 2254:1184. Aktuell ist die DFB-Auswahl seit fünf Partien sieglos. Drei Niederlagen am Stück gab es zuletzt 1985.



Bundestrainer

Das 1:4 gegen Japan war das 25. und letzte Länderspiel unter der Leitung von Hansi Flick. Nach zwölf Siegen, sieben Unentschieden und sechs Niederlagen vollzog der DFB die Trennung von dem 58-Jährigen. Gegen Frankreich wird DFB-Sportdirektor Rudi Völler übergangsweise als Teamchef fungieren. Der 63-Jährige hatte diese Funktion bereits von 2000 bis zu seinem Rücktritt nach dem EM-Vorrunden-Aus 2004 in Portugal eingenommen. In 53 Länderspielen feierte Völler als Teamchef 30 Siege. Dazu gab es zehn Unentschieden und 13 Niederlagen.



Frankreich

Der Vize-Weltmeister zählt zu den Gegnern, gegen die die DFB-Auswahl eine negative Bilanz aufweist. In den bislang 32 Vergleichen stehen neun Siegen 15 Niederlagen gegenüber. Die Heimbilanz ist mit sechs Siegen bei fünf Niederlagen knapp positiv. Das letzte Duell gewannen die Franzosen zum Auftakt der Gruppenphase bei der EM 2021 in München mit 1:0. Abwehrspieler Mats Hummels entschied die Partie vor damals während der Corona-Pandemie zugelassenen 14.500 Zuschauern in der Allianz Arena durch ein Eigentor.



Neuling

Pascal Groß kam beim 1:4 gegen Japan zu seinem Debüt in der Nationalelf. Der Mittelfeldspieler aus Brighton war bei seinem ersten Einsatz 32 Jahre und 86 Tage alt und damit einer der ältesten Länderspiel-Debütanten der DFB-Geschichte. Einziger Akteur im 23-köpfigen DFB-Kader ist nun Torwart Oliver Baumann (33) von der TSG Hoffenheim.



Kader

Der nachnominierte und gegen Japan eingewechselte Angreifer Thomas Müller ist mit 122 Länderspielen der erfahrenste Akteur im Aufgebot von Rudi Völler, das allerdings noch Hansi Flick zusammengestellt hatte. Dahinter folgt Bayern-Kollege Joshua Kimmich mit 80 Einsätzen. Auf über 50 Länderspiele kommen außerdem Kapitän Ilkay Gündogan (FC Barcelona/68), Antonio Rüdiger (Real Madrid/61) und der Münchner Leroy Sané (54).



Torschützen

Thomas Müller ist mit 44 Toren auch der erfolgreichste Schütze im aktuellen DFB-Team. Eine zweistellige Trefferzahl können vier weitere Spieler vorweisen, Serge Gnabry (22 Tore), Ilkay Gündogan (17), Kai Havertz (13) und Leroy Sané, der beim 1:4 gegen Japan zum zwölften Mal traf. Acht der 20 Feldspieler im Aufgebot warten noch auf ihre Torpremiere.