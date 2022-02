1. FC Nürnberg - Jahn Regensburg FOTO: Daniel Löb 2. Liga 1. FC Nürnberg jubelt wieder: Sieg gegen Regensburg Von dpa | 19.02.2022, 22:48 Uhr | Update vor 2 Std.

Der 1. FC Nürnberg hat in der 2. Fußball-Bundesliga im bayerischen Duell mit Jahn Regensburg zurück in die Erfolgsspur gefunden. Nach zuletzt zwei deftigen Niederlagen mit 1:9 Toren gewannen die Franken am Samstagabend verdient mit 2:0 (1:0).