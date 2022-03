Marco Antwerpen FOTO: Uwe Anspach 3. Liga 1. FC Kaiserslautern will in Osnabrück neue Serie starten Von dpa | 04.03.2022, 15:26 Uhr | Update vor 41 Min.

Mit der Partie beim 2022 noch ungeschlagenen VfL Osnabrück steht für den 1. FC Kaiserslautern das nächste Duell gegen einen direkten Aufstiegskonkurrenten an. Für sein Team gelte es, wieder mit mehr Spirit auf den Platz zu gehen und kompakter zu verteidigen, forderte Trainer Marco Antwerpen vor dem Spiel der 3. Fußball-Liga am Samstag (14.00 Uhr): „Es geht jetzt darum, eine neue Serie zu starten. Wir müssen in manchen Situationen als Mannschaft wieder mehr zusammenhalten und wieder mehr Zweikämpfe bestreiten.“