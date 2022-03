Fußball FOTO: Uwe Anspach Regionalliga 0:0 bei Weiche Flensburg: VfB Oldenburg bleibt an Spitze Von dpa | 13.03.2022, 17:45 Uhr | Update vor 1 Std.

Zum Auftakt der Meisterrunde in der Nordstaffel der Fußball-Regionalliga Nord hat der VfB Oldenburg seine Tabellenführung verteidigt. Bei Weiche Flensburg erkämpften die Oldenburger ein 0:0. Teutonia 05 und Werder Bremen II trennten sich 3:3. Dabei gingen die Hamburger durch Can Düzel, Mats Facklam und Eugenio Lopes dreimal in Führung, doch Oscar Schönfelder, Abdenego Nankishi und Philipp Kühn glichen jeweils aus. Der VfB Lübeck startete mit einem 0:0 gegen Atlas Delmenhorst. Dafür hatte der Drittliga-Absteiger die größte Kulisse des Spieltags: 2392 Fans pilgerten an die Lohmühle.