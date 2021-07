Während in der englischen Presse die Enttäuschung über den verpassten EM-Titel der "Three Lions" überwiegt, feiert der Rest Europas die Italiener – die internationalen Pressestimmen.

Mike Egerton/dpa/NOZ-Collage

London. Europäische Zeitungen kommentieren den 3:2-Sieg Italiens im Elfmeterschießen im EM-Finale gegen England – ein internationaler Überblick.

ITALIEN "La Repubblica": "Euro