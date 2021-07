Erstmals auch in Deutschland Corona-Fälle in Verbindung mit der EM

Zuschauer freuen sich über Englands Sieg gegen Dänemark im Wembley Stadion: Die EU überprüft, wie viele Menschen sich durch die EM mit Corona infizieren.

afp/Catherine Ivill

München. Die UEFA weist jede Kritik zurück: Doch mehr als 2500 Menschen haben sich laut der Zählung einer EU-Behörde im Rahmen der Fußball-EM mit Corona infiziert. Erstmals wurden auch Fälle in Deutschland registriert.

Die europäische Gesundheitsbehörde ECDC hat im Zusammenhang mit der Fußball-EM erstmals auch Corona-Fälle in Deutschland gezählt. Insgesamt lassen sich 18 Infektionen in Deutschland mit der EM in Verbindung bringen, wie die EU-Agentur in ih