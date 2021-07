Wie der Vater, so der Sohn: Peter und Kasper Schmeichel. Foto: imago/Shutterstock

Osnabrück. Wie der Vater, so der Sohn: Der dänische Nationaltorhüter Kasper Schmeichel kommt einem Ziel nahe, von dem er lange nur geträumt hat. Er könnte den EM-Titel holen, wie schon Papa Peter vor knapp 29 Jahren.

An nicht mehr viel vermag sich Peter Schmeichel nach seinem größten Triumph erinnern. Nicht an die Pokalübergabe, nicht an die Party. „Ich war wie in einem Rausch – und doch völlig nüchtern“, erzählte die dänische Torwart-Legende erst kürzl