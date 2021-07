Singen nicht, sondern schreien die Hymne: die italienische Nationalmannschaft.

Matteo Ciambelli / Insidefoto via www.imago-images.de

München. München, 18 Grad, Nieselregen – und was macht der Italiener? Der zieht sich seine Hose aus. Arm in Arm standen die Spieler in der Allianz Arena und feierten den Einzug ins EM-Halbfinale, wo es nun gegen Spanien geht.

Viele hielten ihre Trikots in der Hand und schwangen sie nach dem 2:1-Sieg gegen Belgien über den Köpfen. Einige hatten sich im Überschwang gar ihrer Hosen entledigt. In der Serie A gibt es das schon hin und wieder zu sehen. An heißen Tage