Englands Abwehrchef Harry Maguire bejubelt sein Tor zum 2:0. Der EM-Gastgeber trifft am Mittwoch in Wembley auf Dänemark.

dpa/Nick Potts

Rom. Nach 25 Jahren zieht England mal wieder in ein EM-Halbfinale ein. Die Engländer besiegten dank dreier Kopfballtore die Ukraine mit 4:0. Die Höhepunkte des Spiels hier noch einmal zum Nachlesen.

England kann weiter von der Titel-Krönung im Londoner Wembley-Stadion träumen. Angeführt von Kapitän Harry Kane stürmten die Three Lions am Samstag gegen eine überforderte Ukraine mit einem 4:0 (1:0) in ihr erstes EM-Halbfinale seit 25 Jahr