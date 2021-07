Die dänische Mannschaft jubelt mit ihren Fans nach dem 4:0 im Achtelfinale gegen die Wales. Im Viertelfinale treffen die Dänen in Baku auf Tschechien.

dpa/Koen Van Weel

Baku. In Baku wollen die Däne ihr Fußball-Märchen weiterschreiben und ins Halbfinale einziehen. Gegner Tschechien besiegt zuvor die Niederlande und will weiter überraschen. Alle Infos zum Spiel in unserem Liveticker.

Der Fan-Liebling Dänemark triff am Samstag, 18 Uhr, in Baku auf Tschechien. Die Dänen, die nach dem Herzstillstand von Christian Eriksen im Auftaktspiel mitreißenden Fußball boten, können wieder auf Yussuf Poulsen setzen. Der Stürmer vom Bu