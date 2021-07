Zuschauerpolitik bei der Fußball-EM: Es wird Tote geben wegen Ceferin, Johnson & Co.

Ein Mann, der Tote zu verantworten haben wird: UEFA-Präsident Aleksander Ceferin. Foto: AFPCoffrini

Osnabrück. Ob in Deutschland oder auch weiten Teilen von Italien bei Corona-Inzidenzen unter 10 Public Viewing zur Fußball-EM erlaubt wird, ist eine ganz andere Frage, als Fußballspiele als Massenveranstaltungen in Corona-Hotspots mit hohem Delta-Ausschlag abzuhalten, findet Benjamin Kraus. Unser Kommentator meint: Der genaue Blick auf die herrschenden Corona-Verhältnisse vor Ort unterstreicht, wie skandalös die Zuschauer-Politik der UEFA und einiger Ausrichterländer tatsächlich ist.

Es ist absurd: Genau dort, wo die Corona-Fallzahlen am höchsten sind und die Delta-Variante am heftigsten grassiert, dürfen die meisten Menschen in die EM-Stadien. Wer Bilder feiernder Fans aus dem Umfeld von Wembley zum Achtelfinale der De