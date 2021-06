Der Schweizer Fanblock: Noch trägt der "Mann des Spiels" sein Trikot.

imago images/PanoramiC

Bukarest. Der Fußball in zwei Bildern: Für die Anhänger der Schweizer war es ein Wechselbad der Gefühle. Ein Fan stach dabei besonders heraus.

Der Weltmeister ist raus – und wie! Turnier-Favorit Frankreich scheiterte am Montagabend in einem packenden und turbulenten Achtelfinale trotz zwischenzeitlicher 3:1-Führung an der nie aufgebenden Schweiz. Die Eidgenossen gewannen mit