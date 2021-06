Die Schweizer Fans jubeln. Die Mannschaft steht im Viertelfinale.

imago images/PanoramiC

Bukarest. Im Achtelfinale der Fußball-Europameisterschaft schlägt die Schweiz überraschend Frankreich. Das ganze Spiel können Sie hier nachlesen.

Der Weltmeister ist raus - und wie! Turnier-Favorit Frankreich scheiterte am Montagabend in einem packenden und turbulenten Achtelfinale trotz zwischenzeitlicher 3:1-Führung an der nie aufsteckenden Schweiz. Die Eidgenossen gewannen mit 5:4