Warum Thomas Müller so wichtig für das DFB-Team ist

Tor gegen England: Thomas Müller trifft 2010 in Südafrika gleich doppelt.

imago/ Sven Simon

Osnabrück. Thomas Müller hat in seinen 14 Spielen bei einer Fußball-Europameisterschaft noch kein Tor geschossen. Doch auch so ist "Radio Müller" extrem wichtig für das DFB-Team.

Thomas Müller stiehlt normalerweise nicht so schnell jemand die Schau. Wenn der gebürtige Bayer redet, lauschen nicht nur die Journalisten gerne, sondern auch seine Mitspieler. Ihm war das am Samstag allerdings egal: Mitten in ein TV-Interv