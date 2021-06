Wie die EM 2021 die Corona-Zahlen in Europa in die Höhe treibt

Die dänische Nationalmannschaft steht im Viertelfinale der EM 2021. Die dänischen Fans feiern den Erfolg – ohne Abstand und Masken.

imago images/Ritzau Scanpix

Berlin. In Amsterdam feiern die Dänen wie vor Corona. St. Petersburg meldet Besorgnis erregende Infektionszahlen. Die Pandemie hat die Fußball-EM weiter im Griff. Auch für deutsche Fans bedeutet das große Einschränkungen.

Die begeisternden Bilder Tausender jubelnder Dänen in Amsterdam täuschten ein wenig. Während in den Niederlanden die Corona-Krise für ein paar Stunden weit weg schien, stiegen im russischen St. Petersburg die Infektionszahlen deutlich an. A