Deutsche Fans beim Wembley-Kracher? So stehen die Chancen

Beim Spiel England gegen Deutschland am Dienstagabend im Wembley-Stadion sind wegen der Einreisebeschränkungen in Großbritannien keine deutschen Fans zu erwarten.

Laurence Griffiths/AFP

London. Die Corona-Einreiseregeln in Großbritannien machen einen Stadionbesuch für deutsche Fans in Wembley beim EM-Spiel Deutschland gegen England am Dienstagabend fast unmöglich.

Die Vorfreude auf den EM-Achtelfinalkracher England gegen Deutschland am Dienstagabend im legendären Londoner Wembley-Stadion bekommt einen entscheidenden Dämpfer: die Corona-Einreiseregeln in Großbritannien. Für deutsche Fans, die spontan