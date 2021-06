Deutschland ist weiter: Balsam für die Fanseele

Deutschlands Leon Goretzka und Bundestrainer Joachim Löw verlassen das Spielfeld.

Christian Charisius/dpa

München. Die deutsche Mannschaft steht im Achtelfinale – und das ist bei dieser Hammergruppe alles andere als eine Selbstverständlichkeit.

Mit dem 4:2 gegen Portugal haben Bundestrainer Joachim Löw und seine Mannen den Grundstein dafür gelegt – und was noch wichtiger ist: Sie haben Begeisterung entfacht. Im Stadion und bei den Fans vor den TV-Geräten, was in diesen Pandemie-Ze