Robert Lewandowski im EM-Spiel Polen gegen Schweden.

imago images/Newspix

St. Petersburg. Wieder Spannung im Spiel: Erst erzielt Forsberg die vermeintliche Vorentscheidung aus dem Nichts, ehe Lewandowski kurze Zeit später den alten Spielstand wieder herstellt.

Die schwedische Fußball-Nationalmannschaft trifft in ihrem letzten Gruppenspiel am Mittwoch (18 Uhr/Magenta TV) in St. Petersburg auf Polen. Nachdem die Schweden durch die Ergebnisse in den anderen Gruppen bereits für das Achtelfinale quali