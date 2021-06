Frankreich war schon vor dem Spiel für das Achtelfinale qualifiziert, mit dem Unentschieden geht es auch für Portugal weiter.

imago images/Sports Press Photo/Gabor Sas

Budapest. In einem irren Gruppenfinish hat Rekordjäger Cristiano Ronaldo im Gipfeltreffen mit Weltmeister Frankreich Titelverteidiger Portugal ins Achtelfinale geschossen. Das ist der Spielverlauf im Detail.

Dank Christiano Ronaldos Elfmeter-Doppelpacks in der 30. und 60. Minute kam der Fußball-Europameister Portugal am Mittwochabend in Budapest zu einem 2:2 (1:1) gegen die Franzosen. In der Neuauflage des EM-Endspiels von 2016 hatte Karim Benz