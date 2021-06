Marcus Rashford (rechts) und Petr Sevcik im Zweikampf.

AFP/JUSTIN TALLIS

London. Die Three Lions schaffen ein 1:0 gegen Tschechien: Sterling köpft England zum Gruppensieg.

England hat die eigenen Fans mit dem Gruppensieg vorerst versöhnlich gestimmt und könnte in einem Achtelfinal-Kracher der Fußball-EM nun sogar auf Deutschland treffen. Die Three Lions setzten sich am Dienstagabend im heimischen Wembley-Stad