Zum Streit um Regenbogenfarben: EM keine Bühne für Politik? Doch!

Im Rahmen der Wolfsburger Woche für Vielfalt und Toleranz erstrahlte die Volkswagen Arena bereits 2020 in Regenbogenfarben.

imago images/Hübner

München. Die EM-Arena in München darf nicht in Regenbogenfarben leuchten. Die Sport-Redakteurin Susanne Fetter ist vor Ort und hat eine klare Meinung: Politik bei der EM ist in Ordnung.

Kürzlich strahlte ein großer Regenbogen über dem Stadion in Budapest. Ob die UEFA vergessen habe, diesen zu verbieten, wurde im Internet gespottet. Ja, bei Naturschauspielen ist selbst der europäische Verband machtlos. Immerhin, die Regen