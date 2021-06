Das EM-Stadion wird am Donnerstag wohl nicht in Regenbogenfarben leuchten – andere Städte wollen nun einspringen. (Fotomontage)

Frankfurt/Köln. Die EM-Arena in München wird am Mittwoch wohl nicht in Regenbogenfarben leuchten – das soll die UEFA entschieden haben. Für Vielfalt wollen stattdessen die Stadien in Frankfurt und Köln einstehen.

Angesichts des möglichen UEFA-Verbots für eine Beleuchtung der Münchner EM-Arena in Regenbogen-Farben wollen zumindest andere deutsche Stadionbetreiber Zeichen setzen. So sollen wohl die Fußball-Arenen in Frankfurt am Main und Köln am Mittw