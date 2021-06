Das Rhein Energiestadion erstrahlte schon häufiger in den Regenbogenfarben.

imago images/Revierfoto

Frankfurt/Köln/München. Die EM-Arena in München wird am Mittwoch wohl nicht in Regenbogenfarben leuchten – das soll die UEFA entschieden haben. Für Vielfalt will die Stadt trotzdem einstehen. Was der Oberbürgermeister nun vorhat.

Angesichts des möglichen UEFA-Verbots für eine Beleuchtung der Münchner EM-Arena in Regenbogen-Farben plant das Rathaus um. Auch andere deutsche Stadionbetreiber wollen Zeichen setzen. Während der EM-Partie der deutschen Fußball-Nationalman