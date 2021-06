Jetzt steht es fest: UEFA verbietet Regenbogenfarben in München

Keine Pride-Farben für München bei der EM: Die Euro-2020-Veranstalter verweisen darauf, dass das Stadiondesign einheitlich sein soll. (Archivbild)

imago images/Sven Simon/Frank Hoermann

München. Das Münchner Stadion sollte beim deutschen EM-Spiel gegen Ungarn in Regenbogenfarben erstrahlen. Jetzt gibt es Gewissheit: Die UEFA lehnt den Antrag ab – wegen des "politischen Kontextes".

Das EM-Stadion in München wird beim Gruppenfinale der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gegen Ungarn an diesem Mittwoch nicht in Regenbogenfarben als Zeichen für Toleranz und Gleichstellung erstrahlen. Die Europäische Fußball-Union lehnt