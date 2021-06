Nach dem spektakulären Torschuss von Robin Gosens lag der Ball im Netz. Das Tor wurde aber wegen einer Abseitsstellung aberkannt.

imago images/MIS

Herzogenaurach. Bundestrainer Joachim Löw setzte gegen Portugal auf die gleiche Aufstellung wie gegen Frankreich - mit Erfolg: Deutschland gewann 4:2. Warum klappte es im zweiten EM-Gruppenspiel besser?

Da stand Joachim Löw also am Spielfeldrand, die Arme in die Höhe gereckt, die Fäuste geballt. Ein Zeichen des Triumphes, nicht laut, aber kraftvoll. Nach dem vierten Tor seiner Mannschaft ahnte der Bundestrainer, dass er und sein Team es