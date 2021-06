Sportpsychologin Lobinger: Wie man aus Gegenwind Rückenwind macht

Babett Lobinger erklärt den Aufschwung der deutschen Fußball-Nationalmannschaft.

Köln. Eine ehemalige Bundesliga-Spielerin und Moderatorin, eine Trainerin und eine Sportpsychologin: Shary Reeves, Imke Wübbenhorst und Babett Lobinger bilden bei dieser EM unsere "Dreierkette". Abwechselnd kommentieren die drei Fußball-Expertinnen aus besonderen Blickwinkeln das EM-Geschehen. Heute erklärt die Sportpsychologin Babett Lobinger, wie die DFB-Elf von Gegenwind auf Rückenwind umgestellt hat.

Haben Sie schon mal gesehen, wie ein Knoten platzt? Am Samstag ist es passiert – es hat so richtig „rums“ gemacht. 4:2 gegen Portugal, kaum einer hatte dem deutschen Team das zugetraut. Wie so etwas geht? Nur mit guter Vorbereitung. Drucksi