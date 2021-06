Flugschau von Robin Gosens vergeblich. Deutschlands Serge Gnabry (M) stand zuvor im Abseits.

dpa/Federico Gambarini

München. In München trifft Deutschland am Samstag, 18 Uhr, im zweiten EM-Gruppenspiel auf Portugal. Alle Infos und die Aufstellungen finden Sie in unserem Liveticker.

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft bestreitet bei der Europameisterschaft am Samstag (18 Uhr) ihr zweites Gruppenspiel. Nach der Auftaktniederlage gegen Frankreich (0:1) steht die Auswahl von Bundestrainer Joachim Löw in der Münchner A