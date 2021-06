Bei Temperaturen weit über 30 Grad rangen die Ungarn dem Weltmeister Frankreich in Budapest einen Punkt ab.

dpa/Robert Michael

Budapest. Am Sonnabend traf der Weltmeister Frankreich in der Deutschland-Gruppe auf Ungarn. Der Liveticker zum Nachlesen.

Weltmeister Frankreich hat in der Deutschland-Gruppe F die vorzeitige Qualifikation für das Achtelfinale der Fußball-EM überraschend verpasst. Die Équipe Tricolore kam am Samstag in Budapest gegen Ungarn nicht über ein 1:1 (0:1) hinaus und