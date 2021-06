Was ist nur mit Kroatien los? Enttäuschung gegen Tschechien

Vize-Weltmeister Kroatien droht bei der EM das Aus.

Glasgow. Kroatien droht das EM-Aus: Der Vize-Weltmeister kommt gegen Tschechien nicht über ein Unentschieden hinaus. Zwei Bundesliga-Profis erzielen die beiden Treffer in der Partie.

Vize-Weltmeister Kroatien droht bei der Fußball-EM das Aus nach der Vorrunde. Das Team von Trainer Zlatko Dalic kam in seinem zweiten Gruppenspiel gegen Tschechien am Freitag in Glasgow nicht über ein 1:1 (0:1) hinaus. Nach dem 0:1 gegen En