Ansprache vor dem Spiel gegen Portugal: Am Freitag versammelte Bundestrainer Joachim Löw die DFB-Auswahl wie vor jedem Training in Herzogenaurach.

dpa/Christian Charisius

Herzogenaurach. Die deutsche Nationalmannschaft steht vor ihrem zweiten EM-Spiel. Am Samstag treffen sie um 18 Uhr auf die portugiesische Auswahl. Dabei könnten die Standardsituationen entscheidend werden.

Die blauen Damenfahrräder, sie sind so etwas wie das Markenzeichen der deutschen Nationalmannschaft bei dieser Fußball-Europameisterschaft. Auch am Freitag radelten die Spieler in Herzogenaurach von ihrer Unterkunft aus zum Training. Nur ei