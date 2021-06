Emil Forsberg erzielt bei der EM-Partie Schweden gegen Slowakei den Siegtreffer per Elfmeter.

Kirill KUDRYAVTSEV/AFP

St. Petersburg. Schweden kann sich Hoffnung auf das EM-Achtelfinale machen: Im EM-Spiel gegen die Slowakei reicht ein Elfmetertor von Emil Forsberg zum Sieg.

Emil Forsberg hat Schweden vor der zweiten Nullnummer bei der Fußball-EM bewahrt und die Chancen der Skandinavier aufs Achtelfinale massiv verbessert. Der 29-Jährige von RB Leipzig erzielte am Freitag in St. Petersburg beim 1:0 (0:0) in der