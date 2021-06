So schlugen sich die Deutschen bei einer EM bisher gegen Portugal

2012: Manuel Neuer war ein starker Rückhalt im bisher letzten EM-Aufeinandertreffen der DFB-Elf gegen Portugal.

imago images/Camera 4

Frankfurt/Main. Die Portugiesen waren bisher viermal deutscher EM-Gegner. Der Anfang war zäh und unerfreulich, aber die beiden letzten Spiele wurden gewonnen. Ein Rückblick auf die gemeinsame EM-Historie von Deutschland und Portugal.

Straßburg, 14. 6. 19841984 bestritten die Teams das Eröffnungsspiel der EM, ein Privileg und leider wie so oft eine schwere Bürde. 50.000 Zuschauer sahen in Straßburg keine Tore und viele Fehler. „Europameister blieb in den Startblöcken“, s