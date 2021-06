Jubel im EM-Finale 1996: Die Stürmer Jürgen Klinsmann (links) Stefan Kuntz (Nummer 11)und Oliver Bierhoff (unten) waren alle mit Toren am Titelgewinn beteiligt.

imago images/Kosecki

Herzogenaurach. Durchschlagskraft – es ist das Wort, das innerhalb der deutschen Nationalmannschaft aktuell mit am häufigsten gebraucht wird. Tore müssen her, am besten schon an diesem Samstag im zweiten Spiel gegen Portugal – doch wer soll sie schießen?

Auf der Gegenseite stellt sich diese Frage nicht. Zum Auftakt dieser Fußball-Europameisterschaft hat Cristiano Ronaldo beim 3:0-Sieg der Portugiesen gleich zweimal getroffen. Elf EM-Treffer hat der 36-Jährige jetzt auf dem Konto – niemand