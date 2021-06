Frankreich-Countdown läuft - Löw will Emotionen rauslassen

Bundestrainer Joachim Löw (M.) will mit der deutschen Nationalmannschaft gut in die EM starten.

Federico Gambarini/dpa

München. Das Warten hat ein Ende. Deutschland startet mit dem Duell gegen Frankreich in die Fußball-EM. Drei Jahre nach dem WM-Debakel in Russland und nach weiteren Rückschlägen will die DFB-Elf wieder begeistern.

Der Countdown läuft. Mit letzten Gesprächen, einem kurzen Spaziergang und einem leichten Aufwärmprogramm hat sich die deutsche Nationalmannschaft am Dienstag nochmals intensiv auf den EM-Auftaktgegner Frankreich vorbereitet.Joachim Löw will