EM 2021: Spanien spielt Schweden an die Wand – vergisst aber die Tore

Spanien war in allen Belangen besser. Das Tor zum Glück fehlte jedoch.

imago images/Bildbyran

Sevilla. In der Gruppe E kam es am Montagabend zur Partie Spanien gegen Schweden. Die Spanier dominierten die Partie – und verzweifelten. Hier erfahren Sie alle Informationen, Highlights und Tore im Liveticker zum Nachlesen.

Mitfavorit Spanien ist in seinem Auftaktspiel bei der Fußball-EM nicht über ein 0:0 gegen Schweden hinausgekommen. Die Mannschaft von Trainer Luis Enrique war am Montag in Sevilla zwar die spielbestimmende Mannschaft, konnte ihre vielen Cha