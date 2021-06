EM 2020: Spannung und Dramatik – so lief Niederlande gegen Ukraine

Die Niederlande hat den EM-Auftakt gegen die Ukraine gewonnen.

imago images/ANP

Amsterdam. Erstmals seit sieben Jahren nehmen die Niederlande wieder an einem großen Fußballturnier teil. Zum Auftakt bei der Euro 2020 ging es in Amsterdam gegen die Ukraine. Mit von der Partie: der deutsche Schiedsrichter Felix Brych.

Auch dank Wolfsburgs Torjäger Wout Weghorst haben die Niederlande einen perfekten Start in die Fußball-EM hingelegt. Der 28-Jährige erzielte am Sonntag vor 16 000 Zuschauern in Amsterdam beim 3:2 (1:0) gegen die Ukraine den ersten EM-Treffe