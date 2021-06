Warum Antonio Rüdiger kein Krieger der Nationalmannschaft sein will

Mann mit Maske: Seit einer Gesichtsverletzung spielt Antonio Rüdiger mit dem Schutz. Nach der EM soll die Maske wieder weg.

imago/Laci Perenyi

Osnabrück. Antonio Rüdiger galt lange als Sicherheitsrisiko. Mittlerweile aber ist er ein stabilisierender Faktor der deutschen Fußball-Nationalmannschaft. Dabei hat er seinen Stil vor der Europameisterschaft nicht umgestellt, wohl aber perfektioniert.

Am Freitag war es wieder mal so weit. Antonio Rüdiger kam dem Ruf nach, der ihm vorauseilt. Während des Aufwärmens schoss er den Ball hoch in die Luft, sein mehrfacher Ausruf nach „Vorsicht“ verhallte ungehört, und letztlich traf die Kugel