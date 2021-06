Live ab 18 Uhr: Finnland tritt im ersten EM-Spiel seiner Geschichte gegen Dänemark an

Ob Teemu Pukki auch in Kopenhagen jubeln wird? Die Finnen treten zur ersten EM ihrer Geschichte an.

dpa/KalleParkkinen

Kopenhagen. Finnlands Fußballer erhalten vor dem ersten EM-Spiel ihrer Geschichte eine riesige Welle der Unterstützung aus der Heimat. Ob ihnen das gegen Dänemark hilft, sehen Sie bei uns im Liveticker ab 18 Uhr.

Finnlands Torwart Lukas Hradecky bringt es vor dem Nachbarschaftsduell mit dem EM-Mit-Gastgeber Dänemark in Kopenhagen auf den Punkt: "Wir sind im Fußball nur der kleinere Bruder." Die Finnen bestreiten am Samstag in Kopenhagen das erste EM