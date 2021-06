Wieder Mitfavorit ist die Mannschaft aus Belgien um Stürmer Romelu Lukaku (rechts)

Osnabrück. Zum zweiten Mal nach 2016 treten bei der Fußball-Europameisterschaft 24 Länder an. In sechs Vierergruppen geht es um die 16 Plätze für das Achtelfinale. An dieser Stelle gibt es eine Einschätzung zu allen Teilnehmern. Hier die Gruppe B.

Belgien: Den Belgiern haftet mittlerweile etwas der Titel des „ewigen Geheimfavoriten“ an. Die Mannschaft ist hoch veranlagt und exzellent besetzt, scheidet aber regelmäßig vorzeitig aus. Jetzt wird auch noch Antreiber Kevin de Bruyne erst