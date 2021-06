München. Wenn das Stadion nicht in Regenbogenfarben leuchten darf, dann sollen Fans im Stadion Pride-Fahnen schwingen. Mit dieser Aufstellung startet die deutsche Mannschaft ins Spiel. Alle News zur Euro 2020 im EM-Liveblog.

Mit einem Jahr Verspätung aufgrund der Corona-Pandemie ist die Fußball-Europameisterschaft am 11. Juni gestartet und dauert noch bis zum 11. Juli 2021. Das Turnier findet dieses Mal in elf unterschiedlichen Städten statt. Das Halbfinals und das Endspiel sollen im Londoner Wembley-Stadion steigen. Die deutsche Nationalmannschaft bestreitet die drei Gruppenspiele gegen Frankreich, Portugal und Ungarn in der Münchner Allianz Arena.

Die Ergebnisse vom Dienstag:

Kroatien - Schottland 3:1

Tschechien - England 0:1

In diesem Liveblog erfahren Sie alles Wissenswerte rund um die Fußball-Europameisterschaft: