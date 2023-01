Valorant Foto: Zacharie Scheurer/dpa-tmn/dpa up-down up-down Mit Mouz und Unicorns of Love Zwei Unentschieden zum Saisonstart in Valorant DACH-Liga Von dpa | 14.01.2023, 21:56 Uhr

Die deutsche Regionalliga Valorant DACH: Evolution startet in die neue Saison. Am ersten Spieltag fand sich zwischen Mouz und Angry Titans sowie zwischen Unicorns of Love und Ovation noch kein Sieger.