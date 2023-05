London Spitfire Foto: Activision/Blizzard/dpa up-down up-down Zäher Auftakt Zwei Niederlagen für London am ersten OWL-Wochenende Von dpa | 01.05.2023, 18:31 Uhr

London Spitfire hat seine ersten zwei Matches am Auftaktwochenende der diesjährigen Overwatch League verloren. Die Mannschaft unterlag am Donnerstag Washington Justice und am Sonntag Boston Uprising jeweils mit 1:3.